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Происшествия

В Калужской области сгорел жилой дом

Около 8:40 в понедельник, 25 ноября, пожар произошел в деревне Ветьмица Куйбышевского района.
Дмитрий Ивьев
11:17 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В результате происшествия пострадал один человек, сообщили в ГУ МС.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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