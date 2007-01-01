В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников

С предупреждением на этот счет 25 ноября выступил начальник управления по информационной политике – заместитель руководителя администрации губернатора Калужской области Илья Зенов.

- Последствия ударов беспилотников – это критическая информация для организаторов нападения, - пояснил чиновник. - По ним они оценивают не только результат своей работы, но и планируют будущие атаки. И абсолютно нет никакой гарантии, что следующий беспилотник не будет направлен в окно многоэтажки из которой велась съемка предыдущего удара.

Он напомнил, что в регионе с сентября действует закон, определяющий ответственность за подобного рода съемки и их распространение. Штраф составляет до 200 000 рублей.

- По всем случаям, которые их нарушают, комиссия проведет необходимую работу, - рассказал Зенов. - Поэтому в подобных ночным событиям обстоятельствах лучшим, да просто единственно верным решением будет позаботиться о своей безопасности.

Напомним, в ночь на понедельник в Калуге сбили восемь БПЛА. После падения обломков начался пожар на одном из промышленных предприятий.