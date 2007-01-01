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В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников

С предупреждением на этот счет 25 ноября выступил начальник управления по информационной политике – заместитель руководителя администрации губернатора Калужской области Илья Зенов.
Дмитрий Ивьев
12:34 сегодня
2 4122
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- Последствия ударов беспилотников – это критическая информация для организаторов нападения, - пояснил чиновник. - По ним они оценивают не только результат своей работы, но и планируют будущие атаки. И абсолютно нет никакой гарантии, что следующий беспилотник не будет направлен в окно многоэтажки из которой велась съемка предыдущего удара.

Он напомнил, что в регионе с сентября действует закон, определяющий ответственность за подобного рода съемки и их распространение. Штраф составляет до 200 000 рублей.

- По всем случаям, которые их нарушают, комиссия проведет необходимую работу, - рассказал Зенов. - Поэтому в подобных ночным событиям обстоятельствах лучшим, да просто единственно верным решением будет позаботиться о своей безопасности.

Напомним, в ночь на понедельник в Калуге сбили восемь БПЛА. После падения обломков начался пожар на одном из промышленных предприятий.

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
Андрей Ермишин

Надо было сетки противодронные мастерить, почти три года прошло! После драки кулаками не машут

...
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В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
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Андрей Ермишин

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M

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mrTJohn

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mrTJohn

Если всех сейчас оштрафуют, то следующий беспилотник точно заблудится и не прилетит. Бей же своих, чтобы чужие боялись.

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
13:07 сегодня
2 4002
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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Артур Ш.

И ещё устранили бы запах воды, было бы вообще замечательно. (пахнет тиной, речкой, рыбой и т. д.) Есть ещё такая тема; на улице "Рабочая" г.Кондрово подрядчики делали тротуар поднимали колодцы, где меняли верхние плиты под люка, когда это всё делалось всё ссыпалось в колодцы и ни кто от туда не выгребал. А там в этих колодцах и краны стоят от домов, задвижки и пожарные гидранты и это всё засыпано.

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grober

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