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Кабан несколько дней разгуливает по улицам Калуги

Животное видели в Азарово и на Терепце.
Дмитрий Ивьев
11:25 сегодня
1 2206
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На Московской кабана заметили, когда он переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

В соцсетях сообщали, что теперь он пасется у школы на Терепце.

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Всего: 1 комментарий
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