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Трое 18-летних калужан пострадали в аварии на улице Ленина

Поздно вечером в воскресенье, 24 ноября, на перекрестке с улицей Баррикад в Калуге столкнулись «БМВ» и «Нива».
Дмитрий Ивьев
10:23 сегодня
1 2824
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Подробности об этом происшествии рассказали нам в полиции.

По предварительным данным, 27-летний водитель «БМВ» ехал по Баррикад в крайней правой полосе в сторону Московской и при повороте налево не пропустил встречную «Ниву».

Травмы получили водитель, пассажир и пассажирка «Нивы». Всем по 18 лет. Их госпитализировали.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
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