Трое 18-летних калужан пострадали в аварии на улице Ленина

Поздно вечером в воскресенье, 24 ноября, на перекрестке с улицей Баррикад в Калуге столкнулись «БМВ» и «Нива».

Подробности об этом происшествии рассказали нам в полиции.

По предварительным данным, 27-летний водитель «БМВ» ехал по Баррикад в крайней правой полосе в сторону Московской и при повороте налево не пропустил встречную «Ниву».

Травмы получили водитель, пассажир и пассажирка «Нивы». Всем по 18 лет. Их госпитализировали.