В Калуге лихач на «БМВ» врезался в фонтан на площади Победы и сбежал

В полиции прокомментировали ДТП, которое произошло в ночь на 25 ноября.

Как мы уже рассказывали, водитель двигался по улице Кирова со стороны улицы Ленина и выехал на пешеходную часть площади. Остановился он только в фонтане.

Это произошло в 1:34, рассказали в управлении МВД.

С места происшествия водитель скрылся. Его личность пока не установлена.

Никто из людей не пострадал