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Главная Новости Происшествия В Калуге лихач на «БМВ» врезался в фонтан на площади Победы и сбежал
Новость дня Происшествия

В Калуге лихач на «БМВ» врезался в фонтан на площади Победы и сбежал

В полиции прокомментировали ДТП, которое произошло в ночь на 25 ноября.
Дмитрий Ивьев
10:06 сегодня
1 4758
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Как мы уже рассказывали, водитель двигался по улице Кирова со стороны улицы Ленина и выехал на пешеходную часть площади. Остановился он только в фонтане.

Это произошло в 1:34, рассказали в управлении МВД.

С места происшествия водитель скрылся. Его личность пока не установлена.

Никто из людей не пострадал

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
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mrTJohn

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И ещё устранили бы запах воды, было бы вообще замечательно. (пахнет тиной, речкой, рыбой и т. д.) Есть ещё такая тема; на улице "Рабочая" г.Кондрово подрядчики делали тротуар поднимали колодцы, где меняли верхние плиты под люка, когда это всё делалось всё ссыпалось в колодцы и ни кто от туда не выгребал. А там в этих колодцах и краны стоят от домов, задвижки и пожарные гидранты и это всё засыпано.

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grober

Водоканал уо дворе тоже похерил все. До руководства не достучался. Позвонил в зеленстрой, а там только пилят. Занавес.

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