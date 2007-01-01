В Калуге лихач на «БМВ» врезался в фонтан на площади Победы и сбежал
В полиции прокомментировали ДТП, которое произошло в ночь на 25 ноября.
Как мы уже рассказывали, водитель двигался по улице Кирова со стороны улицы Ленина и выехал на пешеходную часть площади. Остановился он только в фонтане.
Это произошло в 1:34, рассказали в управлении МВД.
С места происшествия водитель скрылся. Его личность пока не установлена.
Никто из людей не пострадал
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь