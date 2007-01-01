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Главная Новости Происшествия В Калуге «БМВ» и «Нива» разбились на улице Ленина
Происшествия

В Калуге «БМВ» и «Нива» разбились на улице Ленина

Авария произошла около 22:45 в воскресенье, 24 ноября, на перекрестке с улицей Баррикад, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
09:46 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В результате столкновения двух легковушек пострадали несколько человек.

Причины происшествия устанавливаются.

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Лента комментариев
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