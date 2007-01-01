1162 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Калуге «БМВ» и «Нива» разбились на улице Ленина

Дмитрий Ивьев

Авария произошла около 22:45 в воскресенье, 24 ноября, на перекрестке с улицей Баррикад, рассказали в МЧС.

Дмитрий Ивьев 1162 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники