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Происшествия

Баня сгорела в Калужской области

Пожар произошел около 17:30 в субботу, 23 ноября, в деревне Белилово Сухиничского района.
Дмитрий Ивьев
05:20 сегодня
0 98
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Горела постройка возле частного дома.

В результате происшествия никто не пострадал.

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