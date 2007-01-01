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Происшествия

Пожар уничтожил постройки в Медынском районе

Горело днем в субботу, 23 ноября, в деревне Гусево, сообщили в ГК МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
05:30 сегодня
0 126
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Никто из людей не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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