В Калуге лихач врезался в фонтан на площади Победы

Авария произошла в ночь на понедельник, 25 ноября.

Фото в ВК опубликовал калужанин Сергей Быков.

По предварительным данным, легковушка на большой скорости ехала по улице Кирова со стороны улицы Ленина и на площади поехала прямо, мимо Вечного огня и памятника Жукову прямо в фонтан.

На большом участке повреждено ограждение.

Пока нет информации о состоянии водителя.

В апреле нынешнего года уже происходила похожая авария. Тогда в фонтан влетел автомобиль «Хендай».