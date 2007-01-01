-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге лихач врезался в фонтан на площади Победы
Новость дня Происшествия

В Калуге лихач врезался в фонтан на площади Победы

Авария произошла в ночь на понедельник, 25 ноября.
Дмитрий Ивьев
08:53 сегодня
0 1174
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Фото в ВК опубликовал калужанин Сергей Быков.

По предварительным данным, легковушка на большой скорости ехала по улице Кирова со стороны улицы Ленина и на площади поехала прямо, мимо Вечного огня и памятника Жукову прямо в фонтан.

На большом участке повреждено ограждение.

Пока нет информации о состоянии водителя.

В апреле нынешнего года уже происходила похожая авария. Тогда в фонтан влетел автомобиль «Хендай».

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
6 оценили
33%
0%
0%
0%
17%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Meshootka

"Как раз сейчас самое время для их посадки." Кажется найден кандидат на должность главного садовника :)

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге подрядчика оштрафуют за поврежденные деревья
15:15 24.11
1 2738
Белый Орёл

Единственное, что поможет "прилюдная порка" вышшего эшелона Калугаэнерго

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге коммунальщики уничтожили молодые деревья, посаженные горожанами
13:37 24.11
1 4780
Булкин

То ли еще будет.. Это я как сотрудник эл. сетей третьи сутки прячущийся в лесах от бедных жителей)

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жители деревень Калужской области вторые сутки сидят без света и воды
13:31 24.11
2 2028
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Опять прислали огромный счёт за коммуналку.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане в частных домах платят одну из самых больших коммуналок в России
11:58 24.11
2 3936
Meshootka

Бригады есть только в отчетах, реально не кому работать.

...
Происшествия
Циклон «Квитерия» повалил 500 деревьев на провода в Калужской области
11:39 24.11
3 3606
Meshootka

"На электропровода упало более 500 деревьев."

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жители деревень Калужской области вторые сутки сидят без света и воды
11:34 24.11
2 2028
Meshootka

Немного математики:

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области увеличили количество бригад, устраняющих последствия непогоды
11:32 24.11
2 2438
A-72

а ты устройся и почисть

...
Происшествия
Циклон «Квитерия» повалил 500 деревьев на провода в Калужской области
11:27 24.11
3 3606
A-72

людям надо в россетях платить, чтоб народ шел работать, а не начальство набирать

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области увеличили количество бригад, устраняющих последствия непогоды
11:25 24.11
2 2438
Андрей Ермишин

Корресподент думает вот я выслужусь похвалю губернатора какой он классный прекрасный! А на самом деле количество вопросов говорит о полном параличе областной власти которая не решает воросов жителей. Идеальный губернатор сидел бы и скучал так вопросов бы к нему не было

...
Общество
Жители региона задали губернатору 2500 вопросов во время прямого эфира
10:15 24.11
1 1290
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IklaL3F6Y051M25ZcEQxekw2NFE1M2c9PSIsInZhbHVlIjoicm00aHZzUXYrOXZGUDBmYm5YeXNqaEY4UzM1V2FDNTl2SUR1VVVXZnVOVHhmaDluZkgvWFM3WGloUmxFcUZNQjIyMGxHSU9DY0tVbnAwSDVvU3NmQnZRUnpXMzUrSHZSbUZHZE90WjNUUzVGOVJIRXEyTzJWK2kzNGU4Sm1iS05LZkhpU3VpRDk1NFAybGpoazRvcHhoTmo2eVZLUldqSmNrdmlLNHExR2hsYVpMMmlJOGRBT2syRzBZeFNiVFJ4THluU3RnZWEzNFdsSlE2NUx6dGpDTVBVOWpIY05TeHo0SFptNU1oMXljRDJlSUJiSGtKY2VyeDhVZ0x2ekVYdDJIS3FQZnEycGNnd09FUWp0L1M4MGZCaG8rT3hDeWNvQVRjN0EyZmQ4V1ZjOGJTSEFCb2syYmRWWHpnb28xemRKaGUxT0NIbXBuRzdoSkVzalZaRTZWNlp2U296bndYWUdwcGtIYTdwRm9GeWZGNnl5ZktWV2htQXBzeTJDTFdweEJxREJ5SDRpcnhUblYzRTRnS2wxSmI5S1pXckZmUTZxdzdmQVUzdEtmKzEyekdjTGZYUlNWZVAwYXd1aTZ6eDl5MVlFdjV1TCtITzZqZ25BTlFFSmx5YlBwb1lZSWt2Q3c5c1VoUDZSUUFMSzNPWllkc05wSC8yUDBCbUdQUUFzK0p4WXRuUlN3dEhiVW52UVlUZTdkbWlTRVdObkZ5VVMwUGdMei9Idm4yd0Y1QUxYc2R3ZDJwSG5UNlR0eUo3aEpMTHgxYnY5Q0hSUzdJMy9haXNuWm0yaWtsN2hNbUZFQU1nWXlxMHVRZ2V1eGs4dURicUZ2UWJrV2s4M3dteSIsIm1hYyI6ImUxYWNkYTZmODVhMjYxYWVkZWNiODRkODUxODZjZGQ4MDIzMTY3N2UxYjJjMDBkNzQwZjk3OTA1MGY3MWI4YjYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InN1RVpSalp5dGhCcFZ4d3UxMHk2K3c9PSIsInZhbHVlIjoiWS9qbkF3eVUwYUZiRFJxSHNpYXE0bTZDU085ZTd4WGVFS3hWSCtEbm1pRXcvTE9zWmU3ellBdFVsbXQvTFdsTGdKeXpZRjdDYWN3c0JrK0M4TzBoRm9WVGpSaWUyU1BNbFNsaGdZV1RoWWo0N2s2aGJDcDNQM2kyT2lKNHk5UWtnSUQyN1Z2dGgyaFhJTE5GR0lydzQwZTJSQ0Y4bEFMVlcveFpiOTdyYmdVdENJSUUxaWQvUDFmdURuVWdJbkZRSW8zMnRKbWNKL1RJaEFlWVRzV0Vha0dBMkhpOU5RSzE5T0h3anNpaUxrSkE0bU0zV3Z6ZldMbFF3K2xPU3YrK0N1ZXhvOWQyQXRMN0pIVHNOQnpjUFZOUzJGcWxwVUozRzdUTkJsQ2VzMktDMkQ4cFlzeGxjRmhDSlBxR1N3enlMWWFPeXd0TG4vcGduOEVOYnZwM1czdXRpTVNodVRTOVJCNDloaDlLY2xVR3VtVG5xRjBjZ0ZYVlR2bHJveHNYNVUvcDV5WnF2RnZMSEJzQmw5YllLVTh0bXVhUS9CdlA3M0tuSm5rNTZpY20zNER3ZzNVaXA4RStmR0xNZllNdiIsIm1hYyI6IjhkODdjNTIwNzA4MTc5MTQ4YWZhNmY0NzNkMzk3ODg4Y2I5OGY4YTQwYzk4YjVlY2RhODliMmJmMDU3MzBiZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+