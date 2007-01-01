В Калуге лихач врезался в фонтан на площади Победы
Авария произошла в ночь на понедельник, 25 ноября.
Фото в ВК опубликовал калужанин Сергей Быков.
По предварительным данным, легковушка на большой скорости ехала по улице Кирова со стороны улицы Ленина и на площади поехала прямо, мимо Вечного огня и памятника Жукову прямо в фонтан.
На большом участке повреждено ограждение.
Пока нет информации о состоянии водителя.
В апреле нынешнего года уже происходила похожая авария. Тогда в фонтан влетел автомобиль «Хендай».
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