298

Циклон «Квитерия» повалил в Калужской области 1600 деревьев

Дмитрий Ивьев

К утру понедельника, 25 ноября, 1100 из них уже убрали, сообщили на заседании правительства региона.

Дмитрий Ивьев 298 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники