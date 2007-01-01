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Главная Новости Происшествия Циклон «Квитерия» повалил в Калужской области 1600 деревьев
Происшествия

Циклон «Квитерия» повалил в Калужской области 1600 деревьев

К утру понедельника, 25 ноября, 1100 из них уже убрали, сообщили на заседании правительства региона.
Дмитрий Ивьев
08:44 сегодня
0 298
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Многие населенные пункты до сих пор с 23 ноября остаются без электричества.

Ветер повалил 130 опор. Все силы энергетиков брошены на восстановление ЛЭП.

Наиболее пострадавшие Юхновский, Спас-Деменский, Людиновский и Жуковский районы.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что произошло на юго-западе области.

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Лента комментариев
Meshootka

"Как раз сейчас самое время для их посадки." Кажется найден кандидат на должность главного садовника :)

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге подрядчика оштрафуют за поврежденные деревья
15:15 24.11
1 2738
Белый Орёл

Единственное, что поможет "прилюдная порка" вышшего эшелона Калугаэнерго

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге коммунальщики уничтожили молодые деревья, посаженные горожанами
13:37 24.11
1 4780
Булкин

То ли еще будет.. Это я как сотрудник эл. сетей третьи сутки прячущийся в лесах от бедных жителей)

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жители деревень Калужской области вторые сутки сидят без света и воды
13:31 24.11
2 2028
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Опять прислали огромный счёт за коммуналку.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане в частных домах платят одну из самых больших коммуналок в России
11:58 24.11
2 3936
Meshootka

Бригады есть только в отчетах, реально не кому работать.

...
Происшествия
Циклон «Квитерия» повалил 500 деревьев на провода в Калужской области
11:39 24.11
3 3606
Meshootka

"На электропровода упало более 500 деревьев."

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жители деревень Калужской области вторые сутки сидят без света и воды
11:34 24.11
2 2028
Meshootka

Немного математики:

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области увеличили количество бригад, устраняющих последствия непогоды
11:32 24.11
2 2438
A-72

а ты устройся и почисть

...
Происшествия
Циклон «Квитерия» повалил 500 деревьев на провода в Калужской области
11:27 24.11
3 3606
A-72

людям надо в россетях платить, чтоб народ шел работать, а не начальство набирать

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области увеличили количество бригад, устраняющих последствия непогоды
11:25 24.11
2 2438
Андрей Ермишин

Корресподент думает вот я выслужусь похвалю губернатора какой он классный прекрасный! А на самом деле количество вопросов говорит о полном параличе областной власти которая не решает воросов жителей. Идеальный губернатор сидел бы и скучал так вопросов бы к нему не было

...
Общество
Жители региона задали губернатору 2500 вопросов во время прямого эфира
10:15 24.11
1 1290
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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