Циклон «Квитерия» повалил в Калужской области 1600 деревьев
К утру понедельника, 25 ноября, 1100 из них уже убрали, сообщили на заседании правительства региона.
Многие населенные пункты до сих пор с 23 ноября остаются без электричества.
Ветер повалил 130 опор. Все силы энергетиков брошены на восстановление ЛЭП.
Наиболее пострадавшие Юхновский, Спас-Деменский, Людиновский и Жуковский районы.
Ранее мы подробно рассказывали о том, что произошло на юго-западе области.
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