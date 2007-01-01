В Калуге после атаки беспилотников произошел пожар на предприятии
Восемь БПЛА сбили в городе в ночь на понедельник, 25 ноября, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Обломки одного из них упали на территории промышленного предприятия, где возникло возгорание.
В 6:30 глава региона рассказал, что пожар потушили.
Никто из людей не пострадал.
- Благодарю все оперативные и спасательные службы за проделанную работу, - рассказал глава региона.
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