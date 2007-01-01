36946

В Калуге после атаки беспилотников произошел пожар на предприятии

Дмитрий Ивьев

Восемь БПЛА сбили в городе в ночь на понедельник, 25 ноября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дмитрий Ивьев 36946 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники