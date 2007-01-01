В Обнинске водитель большегруза разбросал по дороге бетонные плиты

ДТП произошло в воскресенье, 24 ноября, на выезде из Обнинска в сторону Москвы.

В результате дорожно-транспортного происшествия часть груза оказалось на дороге. Это бетонные строительные плиты.

Загружать в машину лежащие на асфальте плиты пришлось обнинскому МАУ «Благоустройство».

- Перерыва в движении транспорта допущено не было, - написал на своей странице в соцсетях глава администрации Обнинска Вячеслав Лежнин.