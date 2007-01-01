В Обнинске водитель большегруза разбросал по дороге бетонные плиты
ДТП произошло в воскресенье, 24 ноября, на выезде из Обнинска в сторону Москвы.
В результате дорожно-транспортного происшествия часть груза оказалось на дороге. Это бетонные строительные плиты.
Загружать в машину лежащие на асфальте плиты пришлось обнинскому МАУ «Благоустройство».
- Перерыва в движении транспорта допущено не было, - написал на своей странице в соцсетях глава администрации Обнинска Вячеслав Лежнин.
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