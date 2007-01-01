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Новость дня Происшествия

В Обнинске полиция заинтересовалась нецензурной бранью и угрозами в соцсетях

В воскресенье, 24 ноября, УМВД по Калужской области сообщило, что в Обнинске начата проверка по факту нарушений ПДД и угрозам в соцсетях.
Владимир Андреев
15:03 сегодня
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Как рассказали полицейские, ими была обнаружена видеозапись, на которой молодежь вечером гоняет по улицам наукограда. В полиции заподозрили, что гонки со съемками на мобильный были совсем не по ПДД.

Более того, после опубликования этой записи, жители Обнинска справедливо стали высказывали негативные комментарии. Авторы же в ответ нецензурно матерились и угрожали обидчикам.

Сейчас правоохранители проводят проверку и по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

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