В Обнинске полиция заинтересовалась нецензурной бранью и угрозами в соцсетях

В воскресенье, 24 ноября, УМВД по Калужской области сообщило, что в Обнинске начата проверка по факту нарушений ПДД и угрозам в соцсетях.

Как рассказали полицейские, ими была обнаружена видеозапись, на которой молодежь вечером гоняет по улицам наукограда. В полиции заподозрили, что гонки со съемками на мобильный были совсем не по ПДД.

Более того, после опубликования этой записи, жители Обнинска справедливо стали высказывали негативные комментарии. Авторы же в ответ нецензурно матерились и угрожали обидчикам.

Сейчас правоохранители проводят проверку и по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.