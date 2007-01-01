В Калужской области один человек погиб в огне при пожаре
Трагедия произошла в Мосальске утром в воскресенье, 24 ноября.
Сигнал о возгорании на улице Ломоносова в Мосальске поступил на пульт пожарной охраны в 6 часов 12 минут 24 ноября.
Загорелся двухквартирный жилой дом. В результате погиб мужчина 42 лет.
В доме сгорела крыша, огнем уничтожена деревянная пристройка к дому, повреждены квартиры и имущество жителей, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
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