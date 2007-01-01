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Новость дня Происшествия

В Калужской области один человек погиб в огне при пожаре

Трагедия произошла в Мосальске утром в воскресенье, 24 ноября.
Владимир Андреев
11:42 сегодня
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Сигнал о возгорании на улице Ломоносова в Мосальске поступил на пульт пожарной охраны в 6 часов 12 минут 24 ноября.

Загорелся двухквартирный жилой дом. В результате погиб мужчина 42 лет.

В доме сгорела крыша, огнем уничтожена деревянная пристройка к дому, повреждены квартиры и имущество жителей, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

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