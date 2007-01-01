В Калужской области на 10 часов застрял поезд Минск – Самара
В субботу, 23 ноября, состав не мог проехать из-за упавших на пути деревьев на станции Занозная и участке Сухиничи-Узловые — Барятинская, сообщили в Московской железной дороге.
Работы на железной дороге еще продолжаются, но поезд уже смог поехать альтернативным путем через станцию Фаянсовая.
Пассажирам организовали питание на станциях Сухиничи-Главные и Тула-Вяземская.
Также заваленные пути помешали проехать пригородному поезду №6890 Спас-Деменск – Сухиничи-Узловые. Пассажиров повезли дальше на автобусах.
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