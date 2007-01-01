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В Калужской области на 10 часов застрял поезд Минск – Самара

Дмитрий Ивьев

В субботу, 23 ноября, состав не мог проехать из-за упавших на пути деревьев на станции Занозная и участке Сухиничи-Узловые — Барятинская, сообщили в Московской железной дороге.

Дмитрий Ивьев 242 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники