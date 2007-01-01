-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области на 10 часов застрял поезд Минск – Самара
Новость дня Происшествия

В Калужской области на 10 часов застрял поезд Минск – Самара

В субботу, 23 ноября, состав не мог проехать из-за упавших на пути деревьев на станции Занозная и участке Сухиничи-Узловые — Барятинская, сообщили в Московской железной дороге.
Дмитрий Ивьев
19:18 сегодня
0 242
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы на железной дороге еще продолжаются, но поезд уже смог поехать альтернативным путем через станцию Фаянсовая.

Пассажирам организовали питание на станциях Сухиничи-Главные и Тула-Вяземская.

Также заваленные пути помешали проехать пригородному поезду №6890 Спас-Деменск – Сухиничи-Узловые. Пассажиров повезли дальше на автобусах.

Новости по тегу
железная дорога транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Dunno

Что там про Гослинга?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Погладь кота и Райна Гослинга: какими вопросами пытали Шапшу жители Калужской области
18:26 сегодня
2 1318
Александр Митюрников

Подгадали таки время и место. Главное с "небесной канцелярией" договорились.

...
Авто и транспорт
В Калуге новый асфальт положили на улице Кирова
18:24 сегодня
1 774
ajax

В поездах поддерживается комфортный температурный режим

...
Авто и транспорт
Несколько поездов застряли в Калужской области
17:07 сегодня
1 8584
Василёк

подождите пару лет, что вам сложно чтоль ???😃

...
Авто и транспорт
Городская управа прокомментировала проблемы с транспортом на Силикатном
16:32 сегодня
1 1188
Василёк

а вот такой ответ от гуправы в соц. сетях. Кто-то забрехался.

...
Авто и транспорт
В Калуге подрядчика оставят без денег за асфальт на улице Мичурина
15:35 сегодня
2 1456
Лариса Масленникова

Купила в 2018 году валенки Калиты. Это чудо. Сейчас 2024..ношу!! Они стали рваться но не могу найти такие же новые, хоть плачь. Какая же гадина развалила эту фабрику?? Ведь таких валенок как они делали просто нет больше ни у кого в России. Это были изумительные по теплу и удобству вещи. Позор этому режиму, который декларировал перестройку, снабжение нас товарами а что в итоге? Мы должны носить китайское г.

...
Общее
"Калита" закрыта.
15:34 сегодня
22 4640
Meshootka

Двойные стандарты? На Кирова в таких же условиях заканчивали укладку асфальта.

...
Авто и транспорт
В Калуге подрядчика оставят без денег за асфальт на улице Мичурина
15:08 сегодня
2 1456
Василёк

а когда расширение мостов планирется ?

...
Авто и транспорт
В Калуге Синие мосты готовят к запуску троллейбусов
14:27 сегодня
1 1010
A-72

где??? у белого дома

...
Авто и транспорт
В Калуге ночью начали убирать снег
14:18 сегодня
1 968
Василёк

это типа несчастные люди в частных домах или чтобы несчастные люди в квартирах порадовалтсь, что кому-то хуже чем им ?

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане в частных домах платят одну из самых больших коммуналок в России
14:18 сегодня
1 1916
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IjZML0ZBMFNWTEhJQitGdk0yS2FxV2c9PSIsInZhbHVlIjoiZ0dsdzNRSm1ZWHJvbXovQ2lwdXRrY1liRFdlcWY3ZEhjSXJud0JzTHdvSFZUZENDamMxWUkvTjVaV0N6akZaSEtmNlpTelNjV2hzcGx3OW9KaFdlTVlzVVJXMEU1ZTgzR1JjKzRvN1dnNXA0YnlwYzlpc1N0U0VzZXZDdXVhNHE3SkpUL3ZIWS9Cd3dkWk52d0N5aGpaTXNuTEpxOVovN0tZaHJTSkpzWHM2czJZTFRWN282VHdpTCt2ZEMvRWY0b1psSzZVd0hlZlVYb3RRQkFiUUJUT1A5MEJmNVBtUkVZSi9VZWhoL0xwQXpFbHhIQ2Y4VjdWNTY0NEFLeVNpWkVRbjNuZ2E3VG5TaCtDZkEvRUVRNFN3dXZtTTlTZlE3akhjWFdrd2FhTjZxbzlzQjVPRGpjem1aSTVEaWJ6OHU5aVQ2NGZyYVdRS2hYbVBlTlZIT2tyVVp3OE56eE9KVk81aDZUY3pybHBwUnpWSk1RWkY2ODEyVTl1NTVkWGFQUGdaU0FMSExzTzBmVm5SV1ZYb2Z6WHh4Q3pITEZobjNMU1NVRTJDYll0TG04NHBGbWhZY0ExbEVTS01LSzRlRUNlYmdGZUZNeTJPbjBlMGc5UFAzakhyYlVmejJEdHc3SHUrMjRReFU0Sk9GcmwrTHR5ZUpUd3gyeFlWZDFNdDlMSDBrSHJtMlI3OG5VWXphK2Z3MlhCbUpTZHhaWmxqUjNFY0pqL1d1SmhFK1oxMGxaYUtEcFErQW96L3J2M0pKa1EydzY5NllGaTZjcStDdllneUZsRTczWStrVURUQWhoNkc3SUtYd0d2U2JHdkNxYlpuMUJpdnR1WGJ5aEhvSyIsIm1hYyI6ImRmNGQwYmU4ODdkYTFhNzJjMmQ2MmUzNDIxNjU4M2MyMDQxNGZlOTdlOWY0Yjk4MDUzZjQ4NzdiNTY4YWQzNzkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjJVNFZHdjd6ckJKTVkzR1FrK1hPcmc9PSIsInZhbHVlIjoiNGgxQmhVUVVxL0JzNTJvMXpYV3pySlBOUHoxNXh2VDBIOCttV3N3a1E2MDhkZW05SERVRXlJY2pHSFVYZ04zOU44dmRpQ2pUUEdFRFdYMXFvbzAzckk2MnczT3JHOUVsV3B6bDdaMnJiUzkxWWs1OVpINE5QaDJIWEFpc0xFUC9IRi9icVNicFZSenBzRkJFM2RqSTIxbEc1OGVCemh5MXljOWJMR1FmU2xlMXY5ZlJhQWpmUVcydjhockJDWVVsWlpOZ0Voc0k1VVZYVjFhWUZrYW5KWHNZM0xETXFRSUFCSEU4R2d5eFFvYmdhQnJ2dTArQWR0TkdDTjlpVVV3Z3pCS3NkWlA4ZUh6Q1V1bERBV0hERWlxWEp2Z08wcFJFT2dCeVlpaTVoanR4ZVRqTEV3ZTQ2clJaQUtNQlRZNG9DejBxVlJ3UVBXdkNuM0RPaWxPRndKWEZ3VUQ4MDVOUk1RdG5WSC94bkx5VmRkelFwK1lPSzNqc2R4dDJ4THBFU25SL3dCZFh1ZXlCclI2bDRSRzRaVmFhY1h2alFoL3RuNlNMWHZtejVhc0xaQW94ODdTdXgvSkdNWXo0QWxtWiIsIm1hYyI6IjVmNWYwNTNkYjVlZjlhODRlM2I4OTYzZWNiMTgwMDc4MGQ3Y2Y2ZTBlNzE1OTU3OTdlOTAxNWM1MDhiY2Y0ZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+