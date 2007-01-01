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Новость дня Происшествия

Таксист в Калуге бросил бутылку в голову пассажирке

О жутком случае в субботу, 23 ноября, рассказало издание РБК.
Дмитрий Ивьев
18:17 сегодня
0 1166
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По предварительным данным, мужчина не хотел везти женщину по тому адресу, который она назвала, заставил выйти из салона и запустил ей в голову бутылку с минералкой.

Пострадавшая рассказала РБК, что у нее повреждены левая височная кость и шейные мышцы.

Пассажирка работает советником директора в одном из лицеев города. Она ждала такси, которое опаздывало на полчаса. А когда приехал, сказал, что не повезет ее.

Калужанка подала заявление в полицию. Сейчас проводится проверка.

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