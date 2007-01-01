Циклон «Квитерия» повалил 500 деревьев на провода в Калужской области
Это число еще может увеличиться, ремонтные бригады работают в юго-западных районах региона.
Губернатор Владислав Шапша поставил задачу как можно скорее вернуть свет и тепло в дома людей.
На данный момент около 230 линий электропередачи отключено.
Восстановительными работами занимаются 87 бригад энергетиков.
Больше всего обрывов в восьми районах: Барятинском, Жиздринском, Кировском, Куйбышевском, Людиновском, Мосальском, Спас-Деменском и Юхновском.
Губернатор поручил муниципалитетам и Минприроды направить свои бригады на помощь энергетикам.
За последние три часа электроснабжение восстановили в 102 населенных пунктах.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь