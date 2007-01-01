0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Циклон «Квитерия» повалил 500 деревьев на провода в Калужской области
Новость дня Происшествия

Циклон «Квитерия» повалил 500 деревьев на провода в Калужской области

Это число еще может увеличиться, ремонтные бригады работают в юго-западных районах региона.
Дмитрий Ивьев
13:47 сегодня
0 196
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Губернатор Владислав Шапша поставил задачу как можно скорее вернуть свет и тепло в дома людей.

На данный момент около 230 линий электропередачи отключено.

Восстановительными работами занимаются 87 бригад энергетиков.

Больше всего обрывов в восьми районах: Барятинском, Жиздринском, Кировском, Куйбышевском, Людиновском, Мосальском, Спас-Деменском и Юхновском.

Губернатор поручил муниципалитетам и Минприроды направить свои бригады на помощь энергетикам.

За последние три часа электроснабжение восстановили в 102 населенных пунктах.

Новости по тегу
жкх область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ILR

Ну написал бы "я" поддерживаю, а тут прям "мы".

...
Общество
Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
09:58 сегодня
3 1498
ILR

Судя по статье, то очередное направление отойдёт нашему практически монополисту. Когда ждать очередного повышения стоимости проезда?...

...
Авто и транспорт
«Пора что-то решать»: в Калуге жалуются на безобразие с автобусом №10
09:56 сегодня
1 1398
Василёк

а вчерашний снегопад - не считается ?

...
Авто и транспорт
Улицу Мичурина почти успели заасфальтировать до снегопада
09:48 сегодня
1 662
Meshootka

Новостью было бы его принципиальное несогласие. А так - это вечный "одобрямс".

...
Общество
Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
09:11 сегодня
3 1498
Василёк

а погода не мешает ?

...
Авто и транспорт
В Калуге припаркованные машины мешают асфальтировать улицу Мичурина
23:00 22.11
1 1488
ajax

Да и не время сейчас для безудержного веселья.

...
Общество
В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
22:57 22.11
2 2146
Василёк

еще бы он не поддержал

...
Общество
Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
22:33 22.11
3 1498
ajax

Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

...
Авто и транспорт
Улицу Кирова в Калуге перекроют на 9 часов
19:03 22.11
1 4256
ниссан

а каким образом? стояк перекроите?😀

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужанам начнут отключать воду за долги
18:36 22.11
1 1874
kalugavip

Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

...
Общество
В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
18:02 22.11
2 2146
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlhVTU5ma2FYUEE0WmE0WXUveWk4OWc9PSIsInZhbHVlIjoiS2tZcitkUk44cFc0R2gzS3MrOTdjNDN2dDNMSkRkZXpqaGpXQW9seVVaZE1YUUVWZE9ZVnpVckNiS0hmN1FPRDBsbmIrVHIrQjd6cUlLOTVlUG5KSGlXUmRlU0JlWks1NU5KUkRZUXdaaGVOSlltR0Fzb2NOdDhIK0N3bXlna29vVkNlNjJaWHNEdi9tZmRqUTRZeFMwSWl3TzFNRTZmTXE2ZG9NY2VXemFrVXpybXRYQTlLekVOL1IrZXRDbWpFQThCOTRCOGV3cFZsZGlFK3YxN201c0JVbEVNS25yTzRJLzE5TGlwWVRId2krc2c0UThPMm1ZS2ZEdDFqTCtFQzN5eDRjVnVVSXpPZWx5VjlJcnMwOU1DWnRLWVVIdHN0a2xpRERBaGxtbGhSdi9FNXd1aE1ZTDRtemVMejNqOHRaMTU1R2k0a2NnMGJDUCtoOW1sb0tPZWRYOWhBaENFS1ZsYmNoSVpVVGdlT0hRdGxkMzYyL1FmVnE3YUpIVW5aTmgraTdCMkYybEdwSUlLaGV4RjM2eTZNRXh4NlVYb0pjQTRuOVN4L1dEcy9Yb08wcG1lVWtwenBsYUVTR0ZYVHAweEc4bDdteWNERFE1MU0yZENnREE4TFJVcWR2ZlRZak45NXFnYXZKT2FoY0V2Nk5zOFVvRGc4S0VBSCtvS0dBdWpndjY1Mk9pd0h3YUkrL0pOOEJJQmJ4OUJ0a2JQelp1NmdCd1QwbUJhTTd2K3Fkeko2ZUcyWVFwWC93ZDFGdGdqWXpxaDFuWUtyVDRBQm1UTXFUaU9nbTI0KzRXWFhFbEdRMVlOb2pMcHhBM2duSmZxb3pCRUM4WDJKVHV2aSIsIm1hYyI6Ijc1OGRjMjRlNzk0OGEyYTg5NzFhOWMzOTIyNzJmNDZiOWQzZDkzNjYxZTgxYTE0YWU5MTdmMzgwNDk2NDExNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InovcFZ5clFJWTVNWis0RDFiZ1gvQ2c9PSIsInZhbHVlIjoicEI0ekx2NHVyM3JMWnI0cmpJNUtIZFg4dEh0UHl2NGQ2ZmN0eVdqRCtQejZ0azNYWWxtaVpRYlhsUk5PTXllK0xENkJyOURUSFNuZm1HNVhwRjV4ZVE1VkVtTCt2YVFFdjVBUXRWRGRlZzExVTJLSFlkN1lLMk1kNXl5K2VZSzB5czYrd2c5S3F0bi9kMHRTQkpRcmh6QzZ2bDVWRFFNN3NvdklzTWxtd0J2R2gyYlFxTU1RaGJ2VGtQSk9wYVU3ZUNvMDdtY1hNQzlKMU9LWThNcXV5SzNNR2I2aTZ6OW10K0Zod0NldEFSWDRWMlpCV3QzeXI1TFhRVk5pek4zcWFIM1krVTRua0hJTjY1cnY5VFdVVUNBaTlRSHZGaGhxZ2toZFIwR0FBamM2aFlUMUY2SkkydWoyTUx3ejdJRzRhSCt4dnVlcjBVdzRrbFkyb3I2dkZzMkxaZ29wUW94YzRxcnYwc2FVajdPWFg1R3NiU2hxQk1CdFVVUHhWQ0k5NndoQ241NkdzQWdYNjJiMkNyTDdwL1RQKytIOGkvL1FMRWltQVZRQlNGSTZUakl5Wng0bFlpTWZNRTZLSjRDZyIsIm1hYyI6IjcwMzljMWU1YTYxY2QyN2EwM2Q0MDljM2E3YmU4YzExNzk3NjJjODY3YjE4OGExODUzYTdiM2FjMGM1ZjlkZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+