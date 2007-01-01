Массовый деревопад произошел в Калужской области

О проблемах в Людиново утром 23 ноября рассказал глава районной администрации Стефан Перевалов.

- Поваленные деревья вновь обрывали электропровода и создавали аварийную ситуацию на дорогах, - заявил он. - Уже ночью стали устранять последствия снежного урагана. Убрали 8 деревьев, спецтехникой почистили улицы для комфортного перемещения жителей с утра. Предвидим дальнейшие обрушения деревьев из-за порывистого ветра и обильных осадков, застывших на их ветках.

Он попросил жителей не оставлять машины под деревьями, которые могут упасть.

Также опасно подходить к оборванным проводам.