Массовый деревопад произошел в Калужской области
О проблемах в Людиново утром 23 ноября рассказал глава районной администрации Стефан Перевалов.
- Поваленные деревья вновь обрывали электропровода и создавали аварийную ситуацию на дорогах, - заявил он. - Уже ночью стали устранять последствия снежного урагана. Убрали 8 деревьев, спецтехникой почистили улицы для комфортного перемещения жителей с утра. Предвидим дальнейшие обрушения деревьев из-за порывистого ветра и обильных осадков, застывших на их ветках.
Он попросил жителей не оставлять машины под деревьями, которые могут упасть.
Также опасно подходить к оборванным проводам.
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