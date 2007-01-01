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Новость дня Происшествия

Массовый деревопад произошел в Калужской области

О проблемах в Людиново утром 23 ноября рассказал глава районной администрации Стефан Перевалов.
Дмитрий Ивьев
10:02 сегодня
0 692
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- Поваленные деревья вновь обрывали электропровода и создавали аварийную ситуацию на дорогах, - заявил он. - Уже ночью стали устранять последствия снежного урагана. Убрали 8 деревьев, спецтехникой почистили улицы для комфортного перемещения жителей с утра. Предвидим дальнейшие обрушения деревьев из-за порывистого ветра и обильных осадков, застывших на их ветках.

Он попросил жителей не оставлять машины под деревьями, которые могут упасть.

Также опасно подходить к оборванным проводам.

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Лента комментариев
ILR

Ну написал бы "я" поддерживаю, а тут прям "мы".

...
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Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
09:58 сегодня
3 1372
ILR

Судя по статье, то очередное направление отойдёт нашему практически монополисту. Когда ждать очередного повышения стоимости проезда?...

...
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1 788
Василёк

а вчерашний снегопад - не считается ?

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09:48 сегодня
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Meshootka

Новостью было бы его принципиальное несогласие. А так - это вечный "одобрямс".

...
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09:11 сегодня
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Василёк

а погода не мешает ?

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23:00 22.11
1 1374
ajax

Да и не время сейчас для безудержного веселья.

...
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Василёк

еще бы он не поддержал

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22:33 22.11
3 1372
ajax

Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

...
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19:03 22.11
1 3746
ниссан

а каким образом? стояк перекроите?😀

...
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Калужанам начнут отключать воду за долги
18:36 22.11
1 1794
kalugavip

Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

...
Общество
В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
18:02 22.11
2 1984
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