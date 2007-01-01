1118 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В жесткой аварии под Калугой разбились три машины

Дмитрий Ивьев

Авария произошла около 6:50 утра в субботу, 23 ноября, на 201 километре трассы М3 «Украина», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 1118 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники