В жесткой аварии под Калугой разбились три машины
Авария произошла около 6:50 утра в субботу, 23 ноября, на 201 километре трассы М3 «Украина», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
На подъезде к Бабынино со стороны Калуги столкнулись «Хендай Солярис», «Рено Логан» и «Опель Астра».
По предварительным данным, пострадали несколько человек.
Движение на этом участке было затруднено.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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