-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Пешехода сбили в Обнинске
Происшествия

Пешехода сбили в Обнинске

Авария произошла около 16:30 в пятницу, 22 ноября, на улице Аксенова, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
16:49 сегодня
0 320
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Человек попал под колеса легкового «Вольво».

Обстоятельства происшествия пока устанавливаются.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

...
Авто и транспорт
Улицу Кирова в Калуге перекроют на 9 часов
19:03 сегодня
1 796
ниссан

а каким образом? стояк перекроите?😀

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужанам начнут отключать воду за долги
18:36 сегодня
1 1252
kalugavip

Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

...
Общество
В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
18:02 сегодня
1 1080
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

...
Авто и транспорт
В Калуге разметка запутала пешеходов
16:49 сегодня
1 9896
amorph

Может на социалистическую?😬

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют режим работы светофоров на Тарутинской
16:30 сегодня
2 1424
amorph

Куда летел торопыга?..

...
Происшествия
В Калуге двух подростков сбили на улице Луначарского
16:27 сегодня
1 1484
Максим Розен

Общественные обсуждения? Это стёб такой? Сейчас о них в лучшем случае узнаёшь из Госуслуг. Надо наконец-то нормально научиться информировать население.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
15:48 сегодня
6 4598
Василёк

любители окунуться делают это там ежедневно без всяких бесполезных министерств. И для особо одаренных, 23 ноября - это еще даже не зима.

...
Спорт
В Калуге стартует сезон зимнего плавания
15:36 сегодня
1 696
Андрей Ермишин

"В результате выяснилось, что земельный участок, вокруг которого внезапно закипели страсти, находится в аренде ООО «Рио-Монолит». Договор аренды был заключен в 2009 году"

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
14:32 сегодня
6 4598
Андрей Ермишин

Что значит ушел в отставку? Сбежал

...
Общество
В Калужской области ушел в отставку председатель избиркома
14:14 сегодня
2 2022
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6ImhYc3RCMTZNRzk5OTV3YnlNWjUwT2c9PSIsInZhbHVlIjoiM0VGbVNKbFhYVSs0L2lMelJCZE1GUHQ2QmZDQktqZkpGTDNTZy91TER4ZU1kWUpkQ0todUtUZWwyVFhwRktBUWUvQ1ZKUWZZMXdKSXVMZ0MxM1hSamRoRFV6cFl3MDE2bW0vK1lRWlg4L1RRMGNSb3BmMUlNUitpY1FFUjV3UkdnY2RYbVdVd3c2cEFVOUViNVlwYkc2Q1BYR0tHYk40bE81TXBIM004VDdkdW4xQ1k1emczV21Vek85dHcxYTJQN2s0eFVuV3FiOVhyVEs5YjArSmphQnhrK3I3L014RTg5MkZEU0xlZHZvZmsyamo5N2ZBOW1OYUJQTlpYWnU2U1FyeG1CdmFvRENvQmZCMThNVkxlNUxzVks2NjhIdXVBSnpMNFFDMEdpenZFWk5tcTJocFl4eTdNcmxpK2pkZHgvcXhtVXViMDhYSkxvVHh0Z09hRXlPZ2pDb1hBdHRrREEyR0dnYnlsaExMdXloblJ5RHJtTFJRVHBWbWVlWGVuUHpxV0ZMR0VES0s4QXdBeTd6T2F1d2NZVTlWTEZVSjdJNTZ4OGU0UzBUZ1NxcXh0bzJzcnkxZlozdFFzNWIzQ0ZmbTc1YWRRblViTlp4bmgyZGZXQVlldmg3OUtzakZvU2h6WXc3bXJhb016TVFjeXg1VDgwWWY3QXdYUTJCV0ljVk00QTZjWWU0U3FDa012RXU3NEcySGo0ZVduaXZjcEQzbVVqVGllODEzUk9yL21GWkZ2alllOGdoS2gyMnFJa2FZMWlqamFGMmtyYS91L0U2SUNXOUVTd3JmZjM2cXBjLzlCRnNGWFcydHUxSndBVXo1amlTQ3lqZTJyR2dYVyIsIm1hYyI6ImExZWU5MGJlNzJjODNhNjAxMDI3YWViOGE0ZTliYjRhNjEwMjFhMDc2NDcwNTU0ZjQ1ZDVkNThjMTQxMDlkZDciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlZDL1QwTlpPRndjeWl4aHlyRXpTekE9PSIsInZhbHVlIjoiMmF2TUlvekxRTCticW5FbkF4dVdoMGtqR2lSR1pQOFBHTVZtR1NnLzFyM2Fnc25pd1FLR3lUci9RSUxhZUljd25mNjBXUG11b1VLVDdjVW93Ly9UZnJ1WjlCb3hrbDhXdEJVS2FCWTZDMmVxNFZreTZkejFHdEdCTDNPQm4yS1BOalpUcUx2bVdHU3c5YlpnNkREMklrdkNZeVBCRG9UWFFmV3AvNDJreVVHamsydGxCWFZudVJCbEFMNzhGT1lMR0pDSWQwZk43eXpndkFHUHF1d3lFdUZCdjZOb3l6Nnd0aWwrTFczYU1RVC9wbXh3bnBUQnlEZE5PS0FNUFgxei9WQ0dMK0JTbUZWeDdoVnd4Sk92ZTVIREd0SGJTd2VNRExqSTJOMkpFNXBXQWVLaXJwOVhCdDNVeHR3MkpXb2grRVNoUFRVZDdDbkdZdFhYWlBuSi9ZdklLT3ViRWk5RTVMQ2U0SDBRZXlkdW5oNURhVmJEeS9XT0pWRFpqMmcwRmtiUGsyeEhwWUFLMUlNYjAvWXl5L2RtajlXTndKbytEN3FQOTZ0Mlp1Z3Jpdm5kcXphYzdZOVowWUJ2M3ZNViIsIm1hYyI6IjkzNmU0NWJjNTUwNDc5ODI4ZDViOWFiNTM0MWMzY2M5YWQ4ZTc3Yjg5YzkwODU0Njk0MjA5NGZhMTcxNWJkNzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+