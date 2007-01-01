В Калужской области сбили 9 БПЛА

Губернатор Владислав Шапша уточнил данные о беспокойной ночи 22 ноября.

На окраине Калуге силы ПВО уничтожили семь беспилотников. В соцсетях калужане сообщали, что слышали взрывы.

Один БПЛА сбили в Дзержинском районе, еще один – на границе Калужской и Брянской областей.

По предварительной оценке властей, пострадавших и разрушений нет.

На места происшествий выехали оперативники.

Губернатор призвал калужан не приближаться к обломках БПЛА в случае их обнаружения.