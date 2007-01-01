В Калужской области сбили 9 БПЛА
Губернатор Владислав Шапша уточнил данные о беспокойной ночи 22 ноября.
На окраине Калуге силы ПВО уничтожили семь беспилотников. В соцсетях калужане сообщали, что слышали взрывы.
Один БПЛА сбили в Дзержинском районе, еще один – на границе Калужской и Брянской областей.
По предварительной оценке властей, пострадавших и разрушений нет.
На места происшествий выехали оперативники.
Губернатор призвал калужан не приближаться к обломках БПЛА в случае их обнаружения.
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