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Новость дня Происшествия

В Калуге сбили 6 беспилотников

В ночь на пятницу, 22 ноября, дроны уничтожили на окраине города.
Дмитрий Ивьев
06:30 сегодня
0 6146
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Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, разрушений и пострадавших нет. На месте работают оперативники.

Еще один БПЛА ночью уничтожили силами ПВО в Дзержинском районе.

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Лента комментариев
Василёк

а что ? так можно было ??? а в калуге всю тетаралку шкафами своими убогими заставили.

...
Обнинск
В Боровске провода начали убирать под землю
23:13 21.11
1 808
Белый Орёл

Замылят ли эту проблему в этот раз? Мы продолжим следить за ситуацией.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Школьная драка в Калуге обернулась публичным скандалом
21:23 21.11
2 7194
Белый Орёл

К этому моменту строители вырубили 25 из 44 намеченных под топор деревьев

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
20:40 21.11
2 3854
Белый Орёл

Своевременное планирование закупок – это забота регионального минздрава

...
Общество
Калужская область истратит 3,5 млрд. рублей на приобретение льготных лекарств
20:38 21.11
1 956
mrTJohn

Босиком не ходите. Делов то.

...
Происшествия
В Калуге тротуар засыпали битым стеклом
16:06 21.11
1 1948
VGA

Во Внуково полоса под другим углом к ветру, а возможно две под разными углами.

...
Авто и транспорт
Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Калуге из-за сильного ветра
15:31 21.11
2 2564
Pro Fun

шарканье идёт по плану

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
15:29 21.11
6 2050
alexb82

Более 10 нарушений в месяц, любых, конфискация авто.

...
Авто и транспорт
Рекордсменов по количеству нарушений ПДД назвали в Калужской области
14:49 21.11
1 2284
M

ташир и рио- монолит одна контора под разными вывесками. Видно они и командуют в горуправе.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
14:32 21.11
2 3854
Василёк

по ук Провокация - это подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к совершению преступления. В редакции у кого-то там другое мнение на этот счет ? Часто преступления пытаются оправдать подобной риторикой, только это может быть еще и ложным обвинением.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Школьная драка в Калуге обернулась публичным скандалом
14:05 21.11
2 7194
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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