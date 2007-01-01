В Калуге сбили 6 беспилотников

В ночь на пятницу, 22 ноября, дроны уничтожили на окраине города.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, разрушений и пострадавших нет. На месте работают оперативники.

Еще один БПЛА ночью уничтожили силами ПВО в Дзержинском районе.