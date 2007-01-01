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Происшествия

«Нива» перевернулась в Калужской области

Авария произошла около 13:30 в четверг, 21 ноября, в деревне Бебелево Ферзиковского района.
Дмитрий Ивьев
15:21 сегодня
0 440
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Травмы получил один человек.

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Лента комментариев
M

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человек думает, что научившись копировать текст - он стал очень умным и важным. Особой убежденности ему прибавляет этот флуд на регулярной основе. 😀

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а кто нашел, не подскажете ?

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Александр KU

=( а как туда попасть то? Все они закрыты (наврятли тот у кого есть ключи, побежит открывать, если он в другом городе или в деревне, или на работе и что делать??) Необходимо оборудовать все автоматическими замками, управление через sim. А так это всего лишь закрытая дверь в которую не попасть.) Многие подвалы затоплены, сырые, заброшены. И как быть?

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Nooff

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