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Происшествия

В Калуге пешехода сбили на Правом берегу

Авария произошла примерно в 11:20 в четверг, 21 ноября, на улице Георгия Димитрова.
Дмитрий Ивьев
13:46 сегодня
0 422
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По данным МЧС, человек попал под колеса легкового автомобиля «Ауди».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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Лента комментариев
M

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Shurez

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Василёк

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человек думает, что научившись копировать текст - он стал очень умным и важным. Особой убежденности ему прибавляет этот флуд на регулярной основе. 😀

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а кто нашел, не подскажете ?

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Александр KU

=( а как туда попасть то? Все они закрыты (наврятли тот у кого есть ключи, побежит открывать, если он в другом городе или в деревне, или на работе и что делать??) Необходимо оборудовать все автоматическими замками, управление через sim. А так это всего лишь закрытая дверь в которую не попасть.) Многие подвалы затоплены, сырые, заброшены. И как быть?

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Nooff

Особенно "порадовала" высота одного из помещений в 1,2 м...

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mrTJohn

Цели достигнуты уже или ещё нет?

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