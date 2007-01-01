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Происшествия

В аварии на Тарутинской пострадал один человек

ДТП произошло в Калуге около 11:20 в четверг, 21 ноября, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
12:43 сегодня
0 330
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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На перекрестке Тарутинской и Механизаторов столкнулись «Лада Ларгус» и «Хендай».

По данным спасателей, пострадал один человек.

Причины аварии устанавливаются.

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M

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