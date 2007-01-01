330 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В аварии на Тарутинской пострадал один человек

Дмитрий Ивьев

ДТП произошло в Калуге около 11:20 в четверг, 21 ноября, сообщили в МЧС.

Дмитрий Ивьев 330 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники