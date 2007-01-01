Волонтеры остановили поиски 12-летнего мальчика в Калуге
Новая информация появилась у «ЛизаАлерт».
- Стоп. Проверка информации! – говорится в сообщении поисково-спасательного отряда около 9:15 в четверг, 21 ноября.
Удалось ли найти мальчика, пока не уточняется.
Ранее Следственный комитет заявлял о возбуждении уголовного дела.
Напомним, юный калужанин вышел из школы на улице Дарвина 19 ноября и исчез.
UPD. Мальчика нашли живым.
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