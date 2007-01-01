Волонтеры остановили поиски 12-летнего мальчика в Калуге

Новая информация появилась у «ЛизаАлерт».

- Стоп. Проверка информации! – говорится в сообщении поисково-спасательного отряда около 9:15 в четверг, 21 ноября.

Удалось ли найти мальчика, пока не уточняется.

Ранее Следственный комитет заявлял о возбуждении уголовного дела.

Напомним, юный калужанин вышел из школы на улице Дарвина 19 ноября и исчез.

UPD. Мальчика нашли живым.