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Волонтеры остановили поиски 12-летнего мальчика в Калуге

Новая информация появилась у «ЛизаАлерт».
Дмитрий Ивьев
09:21 сегодня
0 2846
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- Стоп. Проверка информации! – говорится в сообщении поисково-спасательного отряда около 9:15 в четверг, 21 ноября.

Удалось ли найти мальчика, пока не уточняется.

Ранее Следственный комитет заявлял о возбуждении уголовного дела.

Напомним, юный калужанин вышел из школы на улице Дарвина 19 ноября и исчез.

UPD. Мальчика нашли живым.

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Лента комментариев
Shurez

На фото и видео отчетливо видно, что дерево давно уже "сухостой" и его не трогали. Зато живые деревья с легкостью уничтожаются по всем улицам города (якобы их структуру повредила изумру́дная узкоте́лая зла́тка), потому что это улица не интересна в перспективе обустройства платной парковки, судя по-всему...

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