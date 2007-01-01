Cемь обрывов линий электроснабжения произошли в Калужской области за ночь

Сильные порывы ветра наблюдаются в нашем регионе 21 ноября.

- Шесть обрывов оперативно восстановлены, еще одно восстановят в течение часа, - рассказал утром в четверг губернатор Владислав Шапша.

По его словам, на ближайшие сутки прогнозы остаются неблагоприятными, но энергетики работают в усиленном режиме.

- Принимаем все усилия, чтобы в непогоду жители не оставались без электричества, - заявил Шапша.