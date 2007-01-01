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Новость дня Происшествия

Cемь обрывов линий электроснабжения произошли в Калужской области за ночь

Сильные порывы ветра наблюдаются в нашем регионе 21 ноября.
Дмитрий Ивьев
08:41 сегодня
0 392
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- Шесть обрывов оперативно восстановлены, еще одно восстановят в течение часа, - рассказал утром в четверг губернатор Владислав Шапша.

По его словам, на ближайшие сутки прогнозы остаются неблагоприятными, но энергетики работают в усиленном режиме.

- Принимаем все усилия, чтобы в непогоду жители не оставались без электричества, - заявил Шапша.

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Лента комментариев
Василёк

как там скрепы с импортозамещением не оскорбились от таких названий ?

...
Спорт
Калужанки отличились на всероссийских соревнованиях по роуп-скиппингу
21:45 20.11
1 688
Василёк

а что там сломалось, что пришлось делать ремонт, не подскажете ?? И когда ремонт "губернского парка" планируется ? кто в курсе ?

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
21:40 20.11
5 1468
M

всё идёт по плану

...
Общество
В Калуге опубликовали список укрытий на случай воздушной тревоги
21:21 20.11
1 7574
daily

Ещё очень нужен тротуар и освещение на ул. Параллельная. Везде очень грязные обочины, пешеходы выходят на дорогу. Освещения нет. Тьма непроглядная.😢

...
Благоустройство
В Калуге обустроят новый тротуар
20:31 20.11
1 1748
elisei

Вот это реально бред..там светофов в 50 метрах,зачем там переход?

...
Авто и транспорт
В Калуге новый переход появится на улице Николо-Козинской
18:11 20.11
1 1422
elisei

Регион Лидер,не прошло и года!Всего то 1 мая начали делать,и закончили спустя 6 месяцев,и сделали всего то дорогу,бордюры,и плитку.Я конечно не специалист,но работы там на месяц,при правильно и грамотном расспределения людей.. А у нас на полгода растянули..

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
18:10 20.11
5 1468
mrTJohn

Тестовый картель. Скорее всего офис у этих фирм один и главбухи тезки полные. Директора только разные.

...
Криминал
Калужская ФАС выявила картельный сговор на торгах
15:30 20.11
1 1368
LEO55

Надо и в Калуге у Танеевского зала убрать забор.

...
Благоустройство
В центре Людиново решили убрать забор у Дворца культуры
15:29 20.11
1 1414
Василёк

только в первомайске.

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Чижевского продолжат только в 2025 году
15:21 20.11
3 1154
Василёк

ну вы что. так запланированный прирост населения не сработает.

...
Обнинск
Из Обнинска выслали 10 мигрантов
15:20 20.11
1 748
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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