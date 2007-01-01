В Калуге после исчезновения 12-летнего мальчика возбудили уголовное дело
В ночь на четверг, 21 ноября, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Как мы уже рассказывали, 12-летний Максим Харабров пропал 19 ноября.
Он вышел из школы на улице Дарвина в Калуге. Куда мальчик направился дальше, пока неизвестно. Мобильный телефон ребенка выключен.
Мальчика ищут волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.
Рост ребенка – 145 сантиметров. На нем были красный пуховик, тёмно-синие брюки, чёрные шапка и ботинки. С собой - тёмно-красный рюкзак.
Любую информацию о ребенке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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