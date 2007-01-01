В Калужской области мошенники украли у пенсионерки 2 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело.

Жители Калужской области вновь подвергаются атаке преступников. В последнее время самой популярной схемой обмана стал звонок от представителей правоохранительных органов, начальников, коллег и близких людей.

Несмотря на количество случаев, преступники продолжают втираться в доверие к людям. Самая уязвимая категория людей – пенсионеры. На этот раз жертвой стала 71-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Пенсионерке позвонил якобы бывший начальник. Преступница представилась заместителем начальника калужской таможни и сказала жертве, что с ней вскоре свяжутся сотрудники ФСБ из-за текущей проверки.

После этого женщине позвонил мужчина и сказал, что ей необходимо срочно снять деньги с карты и перевести их на «безопасный» счет. Пенсионерка перевела мошенникам 2 миллиона рублей. В данный момент дело находится на контроле прокуратуры.