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Два беспилотника сбили в Калужской области

Силы ПВО уничтожили их утром 19 ноября в Хвастовичском районе на границе с Брянской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
12:43 сегодня
0 166
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Он напомнил, что обломки БПЛА местные жители иногда обнаруживают раньше оперативных служб.

- Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными, - заявил Шапша. - Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми – предупредите их об опасности.

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Лента комментариев
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