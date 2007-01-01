Два беспилотника сбили в Калужской области

Силы ПВО уничтожили их утром 19 ноября в Хвастовичском районе на границе с Брянской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он напомнил, что обломки БПЛА местные жители иногда обнаруживают раньше оперативных служб.

- Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными, - заявил Шапша. - Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми – предупредите их об опасности.