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Происшествия

В Калуге сбили пешехода

Авария произошла около 15:30 в понедельник, 18 ноября, на железнодорожной станции Тихонова Пустынь.
Дмитрий Ивьев
17:10 сегодня
0 248
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, человек попал под колеса «Опеля» на улице Привокзальной.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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ILR

И что ФАС поможет?...

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Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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