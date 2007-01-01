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Происшествия

Губернатор рассказал о последствиях взрыва беспилотника в Калужской области

Инцидент в Людиново, где утром 16 ноября, взорвался БПЛА, обсудили в понедельник на заседании правительства.
Дмитрий Ивьев
14:20 сегодня
0 676
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Глава региона Владислав Шапша заявил, что сейчас главное как можно быстрее помочь жителям.

В многоквартирном доме были повреждены окна. Также пострадали припаркованные автомобили. Но из людей никто не пострадал.

- Специалисты зафиксировали весь нанесенный ущерб, - заявил Шапша. - В ближайшее время устраним последствия удара, в том числе закончим восстановление остекления в квартирах и подъездах. Поручил региональному минстрою оказать всю необходимую помощь администрации района, чтобы максимально оперативно решить эту задачу. Благодарен всем неравнодушным жителям и предпринимателям, которые в трудную минуту предложили свою помощь землякам.

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