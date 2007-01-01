В Калужской области похоронили участника СВО
Церемония прошла 17 ноября в Людиново.
Погибшему Андрею Вшивкову было 29 лет, сообщил глава Людиново Игорь Синицын.
В 2022 году он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и получил серьезное ранение. После возвращения в Людиново работал на местных предприятиях.
Но 21 августа нынешнего года заключил контракт с Минобороны РФ и вновь принимал участие в боевых действиях.
Погиб Вшивков 5 ноября вместе с другими участниками его штурмовой группы.
Посмертно мужчину наградили орденом Мужества.
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