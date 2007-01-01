В Калужской области похоронили участника СВО

Церемония прошла 17 ноября в Людиново.

Погибшему Андрею Вшивкову было 29 лет, сообщил глава Людиново Игорь Синицын.

В 2022 году он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и получил серьезное ранение. После возвращения в Людиново работал на местных предприятиях.

Но 21 августа нынешнего года заключил контракт с Минобороны РФ и вновь принимал участие в боевых действиях.

Погиб Вшивков 5 ноября вместе с другими участниками его штурмовой группы.

Посмертно мужчину наградили орденом Мужества.