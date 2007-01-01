+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области похоронили участника СВО
Происшествия

В Калужской области похоронили участника СВО

Церемония прошла 17 ноября в Людиново.
Дмитрий Ивьев
09:55 сегодня
0 798
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Погибшему Андрею Вшивкову было 29 лет, сообщил глава Людиново Игорь Синицын.

В 2022 году он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и получил серьезное ранение. После возвращения в Людиново работал на местных предприятиях.

Но 21 августа нынешнего года заключил контракт с Минобороны РФ и вновь принимал участие в боевых действиях.

Погиб Вшивков 5 ноября вместе с другими участниками его штурмовой группы.

Посмертно мужчину наградили орденом Мужества.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
6 оценили
83%
0%
0%
17%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

...
Происшествия
В Калуге женщину сбили ночью на улице Жукова
07:42 сегодня
1 1662
ILR

И что ФАС поможет?...

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили движение на улице Кирова
23:19 17.11
3 2978
Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

...
Общество
Тигр из калужского экопарка наслаждается приближающейся зимой
21:37 17.11
1 2912
Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
20:13 17.11
8 4158
ajax

на манеже "Заря"

...
Спорт
«Калуга» завершила сезон поражением в игре с «Сибирью»
20:05 17.11
1 1156
VGA

Человек недавно узнал от чего бывают дети, теперь пытается выяснить - зачем нужен брак.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Сатья Дас в Калуге: «Дети бывают от секса, а не от брака»
20:02 17.11
3 4680
VGA

машины завершают проезд перекрестка в тот момент, когда пешеходам горит зеленый.

...
Происшествия
В Калуге пешехода сбили на улице Ленина
19:58 17.11
2 2410
VGA

Надо два дела заводить. Мошенничество и госизмена.

...
Происшествия
Мошенники украли у учительницы из Калужской области 400 тысяч рублей
19:50 17.11
1 2038
ниссан

ХЕРЬ ПОЛНАЯ

...
Благоустройство
В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
18:31 17.11
5 3614
ниссан

ВСЕ КАПРЕМОНТЫ-РАСПИЛ НАШИХ СРЕДСТВ😡,ОДНА БУТАФОРИЯ. ФОНД-ТЕНДЕР-ПОДРЯДЧИК-СУБПОДРЯДЧИК-ДАЛЬШЕ БОЛОТО(ПРО КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО)

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
18:28 17.11
8 4158
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5jSDNwVUJpVWd6VzRUVTAxR241dnc9PSIsInZhbHVlIjoiUVBEODRPMVZEVTF3MkkrQ0VtSXZMOU8yY056NFlLcXRxSzJoWjVvbllHY0lnUWFHRlFwanZJL29LblkwdVJJY2xOYkRLZmkxcU13UjFzY2JtSFFWWUVrU3VTVWxjYUdjSXZJK3JSWDZ3b0dWbzFZWC9TRFBlaVRSL1g2MjBleldPTm04ZHBpUDZJTnNKdTNTazV5ODVYTEpvWUJWQnRLenU0MVc4WllaSlFpOTVDY2tFSGtGUUFHTFFMVGgzVjhFTnROQzY1eU9qYitTYitsWVVtMVhFODJibGRpZ3d3alNJVGpiWVRuV1d1NGlSSXljVWRsOGxkOXkxR01HYkFpd1RLNS9HeVVVQ3BmZjlBMm15TFVBSTB1V3pWTWZ3YThoa1R4WkNnSjdDc05FYXZmVmNqSC9zZUdTV1NuK1l3ZjBsbWR0TzZ6OTlyd0JBNzVOQVpFell3R25MRUZvWmc3SGhxWHFSTnlFcTh3L0FpMStvVEJ0aHl5NnR3UnpEbGo4Ylo5RWRLdFB6SDRUQ1NaRElqTzBjUi9kbEQyMnlleXNFOUovMHJnWjFpcEJmazVjM3lBQk1TT0ZXMFJzQm1wekdTNVRrMWVZK2lVYldyOHhkenEwek1CU1JmMXpTdFBLamY4aUgvUUxFT2dCamZoVFA0Vzh0VHd0NjNrVUtzdHhZN21PSVFLdk05Nk91SFY1MHI5NDBoUCtQNFA0YWI5VXh1UTZBYm1KbW12T1ZjMWxJeFljQ1EwSHhia3RVTGlWTTh3WThydVBCQW1ydlJBaXJhcEpIKzBHY3N3ZXFWa3NabjhYTGt3Y2hwY1BUU0J1NjFqRnduN0VmbUVHYTd2WSIsIm1hYyI6IjA2OWQ5ZGQ2N2Y4NWQxY2NlOWQzMGRiYzMzNjE5ZDA5NWI5M2FmNjg5YmU4NzMzMzg1MDZjYzliNzQ2ZGJmNWQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkR1ay85aldXNzBrQ2xEZXpsSGNtRWc9PSIsInZhbHVlIjoiNjFENThtNW52VU1mZzVzeW9aYnd6alZjdnNDUFpmb0lncG8wUCtVd2VHd21HQ0V0YTJmQys0S3FES2RrQUN5RmljRHBGUnppeENYbElKam9lVmVLTmxGQkdtaCtUYnZXVlk4RlpmQ0pPNUIrbGs3T0RFNlpmOG9HZmwyeEcySEd3QU5mZG84eHByV0tPWTFKOGlCNUphMUVtLzZhZUZWQlpFMWdFRlh4M3BNQ3hMbllpbUYrN3VSL0dUL3cxajg1Ynd0RThuOHpsL2xyRDJ2WHZTUEJJUkRUSnVYS2F4eDBVWDlZa05acHovR20ydTRmOWQzc0Nrbi82d3pqK29SZXlsK3NaZmZEbWhQdVk3R3JMQVUxRE16MHNuUzJlTHhCMFpIOENVbC9QeVVnRkQvNG5OaGpyUmlKMTZldklWeUVJRXU2dm05UWxmUmV3YTJaazFCZ1krUHZtOHJlczMzb2p1UzJlRjlDZkNnY29mOHZxaGVieXU5QmtualdyNGFQemcwTnNwRnpVWHNudXhnMUg2Qk5KZ0ZmOFB5cURQZHd1QjV5S0ZHYnlIQWZUVGd5bGtGRHh0UDhSRFMzSUVZciIsIm1hYyI6IjczMzc3YjU4NTViZGY1M2U1ZjBjOTk2NDY4MDUxYTNlNDdhMjNiZjlmMDk2MTFhNzBjNGY5MjQ0MDNhZTM5YTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+