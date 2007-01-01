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Происшествия

Баня в Калужской области сгорела из-за короткого замыкания

Пожар произошел вечером 17 ноября в деревне Чернишня Жуковского района.
Дмитрий Ивьев
09:53 сегодня
0 352
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Предварительную причину пожара назвали в ГУ МЧС по региону.

Никто при этом не пострадал.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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ILR

И что ФАС поможет?...

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мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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