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Происшествия

Стала известна причина пожара в Тарусском районе

Днем в субботу, 16 ноября, там горел жилой дом в селе Кузьмищево.
Дмитрий Ивьев
09:34 сегодня
0 390
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В МЧС причиной пожара назвали нарушение правил безопасности при использовании бытовых электроприборов.

Никто при этом не пострадал.

На место происшествия выезжали два пожарных расчета.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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ILR

И что ФАС поможет?...

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Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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ajax

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ниссан

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