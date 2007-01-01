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Новость дня Происшествия

В Калужской области задержали террориста

Его подозревают в связях с украинскими спецслужбами.
Софья Фирсова
10:05 сегодня
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В нашем регионе задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и в изготовлении взрывчатки для террористических атак в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Об этом информирует РБК.

По информации ФСБ, мужчину завербовали в октябре прошлого года. Он организовал у себя дома лабораторию для производства взрывных веществ и сборки взрывных устройств.

Согласно версии следствия, бомбы он передавал другим агентам украинских спецслужб через тайники.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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ILR

И что ФАС поможет?...

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Александр KU

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