В Калужской области задержали террориста

Его подозревают в связях с украинскими спецслужбами.

В нашем регионе задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и в изготовлении взрывчатки для террористических атак в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Об этом информирует РБК.

По информации ФСБ, мужчину завербовали в октябре прошлого года. Он организовал у себя дома лабораторию для производства взрывных веществ и сборки взрывных устройств.

Согласно версии следствия, бомбы он передавал другим агентам украинских спецслужб через тайники.