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Происшествия

В Калуге упавшее дерево уберут после жалобы нашего читателя

Ранее мы рассказывали об опасной ситуации на улице Товарной.
Дмитрий Ивьев
09:30 сегодня
0 524
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На эту публикацию оперативно отреагировали в городской управе.

- Передали информацию энергетикам для принятия мер, - говорится 18 ноября в официальном комментарии администрации.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

...
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ILR

И что ФАС поможет?...

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23:19 17.11
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Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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ajax

на манеже "Заря"

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VGA

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Надо два дела заводить. Мошенничество и госизмена.

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ниссан

ХЕРЬ ПОЛНАЯ

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ниссан

ВСЕ КАПРЕМОНТЫ-РАСПИЛ НАШИХ СРЕДСТВ😡,ОДНА БУТАФОРИЯ. ФОНД-ТЕНДЕР-ПОДРЯДЧИК-СУБПОДРЯДЧИК-ДАЛЬШЕ БОЛОТО(ПРО КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО)

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