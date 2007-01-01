У жителя Калуги арестовали «Джип Гранд Чероки»
Калужанин задолжал другому человеку больше миллиона рублей, но деньги возвращать не торопился.
Пострадавший подал в суд и предоставил документы о том, что в долг он давал под залог автомобиля «Джип Гранд Чероки».
Но владелец машины прятал ее от приставов, а потом и вовсе продал другому человеку без оформления документов.
В итоге машину нашли и арестовали. Вскоре ее выставят на торги, рассказали 18 ноября в УФССП по Калужской области.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь