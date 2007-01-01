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Новость дня Происшествия

В Калужской области эвакуировали 211 человек из-за взрыва беспилотника

В понедельник, 18 ноября, происшествие в Людиново обсудили на заседании правительства региона.
Дмитрий Ивьев
09:36 сегодня
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Стефан Перевалов на месте происшествия.
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Как мы уже рассказывали, БПЛА упал у многоквартирного жилого дома рано утром 16 ноября.

Глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов сообщил, что свои квартиры вынуждены были на время покинуть 211 человек.

Вернулись домой они через семь часов после взрыва.

На данный момент в доме уже восстановили отопление. Частично заменены стекла в квартирах.

В подъездах окна временно закрыли поликарбонатом.

Ремонт обещают провести в ближайшие дни.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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ILR

И что ФАС поможет?...

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Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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