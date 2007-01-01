В Калужской области эвакуировали 211 человек из-за взрыва беспилотника

В понедельник, 18 ноября, происшествие в Людиново обсудили на заседании правительства региона.

Как мы уже рассказывали, БПЛА упал у многоквартирного жилого дома рано утром 16 ноября.

Глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов сообщил, что свои квартиры вынуждены были на время покинуть 211 человек.

Вернулись домой они через семь часов после взрыва.

На данный момент в доме уже восстановили отопление. Частично заменены стекла в квартирах.

В подъездах окна временно закрыли поликарбонатом.

Ремонт обещают провести в ближайшие дни.