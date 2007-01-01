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Новость дня Происшествия

В центре Калуги сбили девятилетнего мальчика

Авария произошла около 16:50 в субботу, 16 ноября, на перекрестке улиц Ленина и Московской, сообщили в Калуге.
Дмитрий Ивьев
09:05 сегодня
0 176
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Как мы уже рассказывали, человек попал под колеса «Киа Рио».

В полиции сообщили, что пострадавший – девятилетний мальчик. С травмами его доставили в больницу.

Ребенка на переходе сбила 42-летняя женщина, которая ехала за рулем «Киа Рио».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Белый Орёл

И вообще полная ахинея и порнуха КП40 куча -----------------------

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