В центре Калуги сбили девятилетнего мальчика

Авария произошла около 16:50 в субботу, 16 ноября, на перекрестке улиц Ленина и Московской, сообщили в Калуге.

Как мы уже рассказывали, человек попал под колеса «Киа Рио».

В полиции сообщили, что пострадавший – девятилетний мальчик. С травмами его доставили в больницу.

Ребенка на переходе сбила 42-летняя женщина, которая ехала за рулем «Киа Рио».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.