Баня сгорела в Калужской области

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Пожар произошел поздно вечером в воскресенье, 17 ноября, в Жуковском районе.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь уничтожил баню у частного дома на улице Заречной в деревне Чернишня.

В результате происшествия никто не пострадал.

О причинах пожара пока не сообщается.