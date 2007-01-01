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Происшествия

Баня сгорела в Калужской области

Пожар произошел поздно вечером в воскресенье, 17 ноября, в Жуковском районе.
Дмитрий Ивьев
07:45 сегодня
0 220
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь уничтожил баню у частного дома на улице Заречной в деревне Чернишня.

В результате происшествия никто не пострадал.

О причинах пожара пока не сообщается.

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