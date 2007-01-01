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Происшествия

Жилой дом сгорел в Калужской области

Пожар произошел около 10 утра в воскресенье, 17 ноября, в деревне Юрьево Сухиничского района.
Дмитрий Ивьев
08:10 сегодня
0 334
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Из людей никто не пострадал, сообщили в МЧС.

Однако огонь почти полностью уничтожил деревянную постройку.

Причины пожара пока не называются.

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