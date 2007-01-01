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Новость дня Происшествия

В Калуге мужчина насмерть отравился угарным газом

Трагедия произошла 14 ноября в пятиэтажном доме на улице Калужской, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Дмитрий Ивьев
08:34 сегодня
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По предварительным данным, угарный газ скопился в помещении из-за отсутствия тяги и притока свежего воздуха. При этом дымоход находится в удовлетворительном состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В калужском СК отмечают, что в последнее время участились случаи отравления угарным газом.

- Такие происшествия могут произойти при использовании проточных газовых водонагревателей в закрытых непроветриваемых помещениях, - пояснили следователи, - а также при одновременном включении газовой колонки и кухонной вытяжки или вытяжных вентиляторов.

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