В Калуге мужчина насмерть отравился угарным газом

Трагедия произошла 14 ноября в пятиэтажном доме на улице Калужской, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, угарный газ скопился в помещении из-за отсутствия тяги и притока свежего воздуха. При этом дымоход находится в удовлетворительном состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В калужском СК отмечают, что в последнее время участились случаи отравления угарным газом.

- Такие происшествия могут произойти при использовании проточных газовых водонагревателей в закрытых непроветриваемых помещениях, - пояснили следователи, - а также при одновременном включении газовой колонки и кухонной вытяжки или вытяжных вентиляторов.