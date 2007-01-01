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Новость дня Происшествия

Мошенники украли у учительницы из Калужской области 400 тысяч рублей

Женщина взяла эту сумму в кредит.
Софья Фирсова
15:33 сегодня
0 840
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В Калужской области продолжают орудовать мошенники. На этот раз жертвой преступников стала учительница из Воротынска. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

На телефон женщины пришло сообщение от "директора" школы. В нем говорилось, что у нее проблемы с личным делом. После этого ей позвонил незнакомец и рассказал, что по ее документам оформлены кредиты и стал угрожать уголовным делом за помощь военным силам иностранного государства. Затем женщину переключили на звонок с другими людьми, они представились сотрудниками ФСБ.

Преступники убедили учительницу взять кредит на сумму 400 тысяч рублей и перевести на указанный ими счет.

Возбуждено уголовное дело.

Будьте бдительны. Мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, работниками банка, вашими коллегами или близкими людьми. Если вам поступают подобные сообщения от знакомых людей, позвоните им самостоятельно, их аккаунты могут быть взломаны. Никогда не переводите средства на незнакомые счета.

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Лента комментариев
sergey_l

Спасибо! Ни дня без подарков!

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Александр KU

Подорожание содержание и то более чем на 100 процентов. Коммуналка больше 20 процентов. Этот пункт +15 процентов. В июле будет уже на 200%?

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даже не смешно уже.

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кому это нужно ? лучше бы пару ям на дороге заделали. Кто будет ремонтировать эти бестолковые поделки от этого горе архитектора ? Уже все его городушки разваливаются. Зачем еще ?

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Конечно, рейтинг же благосостояния в области растёт...(на бумаге).

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