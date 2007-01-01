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Происшествия

В Калужской области произошло два пожара

Софья Фирсова
10:47 сегодня
0 126
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В субботу, 16 ноября, сразу в двух районах региона горели нежилые здания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожары произошли в Хвастовичском и Ульяновском районах.

Никто из людей не пострадал.

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Лента комментариев
sergey_l

Спасибо! Ни дня без подарков!

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18:23 16.11
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Александр KU

Подорожание содержание и то более чем на 100 процентов. Коммуналка больше 20 процентов. Этот пункт +15 процентов. В июле будет уже на 200%?

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В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
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Василёк

даже не смешно уже.

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17:57 16.11
1 1920
Василёк

кому это нужно ? лучше бы пару ям на дороге заделали. Кто будет ремонтировать эти бестолковые поделки от этого горе архитектора ? Уже все его городушки разваливаются. Зачем еще ?

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Meshootka

Конечно, рейтинг же благосостояния в области растёт...(на бумаге).

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Meshootka

"По его словам, работа по реставрации вывесок заняла много времени, но результат превзошёл все ожидания".

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Сталкер

Товарищ(тут другое слово конечно), Принят или будет принят закон о неповышении цен в условиях ЧС. Агрегатора оштрафовать на пару лямчиков, таксиста на кол прилюдно.

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kalugavip

Вы бы еще поближе отсняли место падения БПЛА 😡 закон для вас не писан???

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ILR

Тут даже Шапша бессилен - погода не позволит понаблюдать.🤕

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22:57 15.11
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Сплин

Зачем же так в открытую-то? Надо было сказать, что деревья больны, эти вырубим, новые потом как-нибудь посадим, а пока вот вам парковочка. Рабочая же схема.

...
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