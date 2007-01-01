364 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Два грузовика разбились на трассе в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Авария произошла около 12:50 в субботу, 16 ноября, на дороге А108 в Боровском районе.

Дмитрий Ивьев 364 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники