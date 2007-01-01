В Калуге пешехода сбили на улице Ленина

Авария произошла около 16:50 в субботу, 16 ноября, на пересечении с улицей Московской у городской управы.

По предварительным данным, человека на переходе сбил водитель «Киа Рио», ехавший в сторону улицы Кирова.

Пока нет данных о состоянии пострадавшего.

Отметим, что в этом месте уже много лет светофоры настроены так, что двигающиеся по Ленина со стороны Старого Торга машины завершают проезд перекрестка в тот момент, когда пешеходам горит зеленый. Из-за этого возрастает риск аварий.