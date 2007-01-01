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Происшествия

В Калуге пешехода сбили на улице Ленина

Авария произошла около 16:50 в субботу, 16 ноября, на пересечении с улицей Московской у городской управы.
Дмитрий Ивьев
17:40 сегодня
0 516
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, человека на переходе сбил водитель «Киа Рио», ехавший в сторону улицы Кирова.

Пока нет данных о состоянии пострадавшего.

Отметим, что в этом месте уже много лет светофоры настроены так, что двигающиеся по Ленина со стороны Старого Торга машины завершают проезд перекрестка в тот момент, когда пешеходам горит зеленый. Из-за этого возрастает риск аварий.

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Лента комментариев
sergey_l

Спасибо! Ни дня без подарков!

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Александр KU

Подорожание содержание и то более чем на 100 процентов. Коммуналка больше 20 процентов. Этот пункт +15 процентов. В июле будет уже на 200%?

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Василёк

даже не смешно уже.

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Василёк

кому это нужно ? лучше бы пару ям на дороге заделали. Кто будет ремонтировать эти бестолковые поделки от этого горе архитектора ? Уже все его городушки разваливаются. Зачем еще ?

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Meshootka

Конечно, рейтинг же благосостояния в области растёт...(на бумаге).

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"По его словам, работа по реставрации вывесок заняла много времени, но результат превзошёл все ожидания".

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Сталкер

Товарищ(тут другое слово конечно), Принят или будет принят закон о неповышении цен в условиях ЧС. Агрегатора оштрафовать на пару лямчиков, таксиста на кол прилюдно.

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Тут даже Шапша бессилен - погода не позволит понаблюдать.🤕

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Сплин

Зачем же так в открытую-то? Надо было сказать, что деревья больны, эти вырубим, новые потом как-нибудь посадим, а пока вот вам парковочка. Рабочая же схема.

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