+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Мотоциклист пострадал в аварии в Людиново
Происшествия

Мотоциклист пострадал в аварии в Людиново

ДТП произошло около 12:00 в субботу, 16 ноября, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
14:38 сегодня
0 332
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На улице Щербакова столкнулись байкер на «Ямахе» и легковой автомобиль «Хендай».

Данные о состоянии мотоциклиста уточняются.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Meshootka

"По его словам, работа по реставрации вывесок заняла много времени, но результат превзошёл все ожидания".

...
Благоустройство
В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
13:47 сегодня
1 662
Сталкер

Товарищ(тут другое слово конечно), Принят или будет принят закон о неповышении цен в условиях ЧС. Агрегатора оштрафовать на пару лямчиков, таксиста на кол прилюдно.

...
Общество
В Калуге взлетели цены на такси
10:00 сегодня
3 5876
kalugavip

Вы бы еще поближе отсняли место падения БПЛА 😡 закон для вас не писан???

...
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва беспилотника в Калужской области
09:37 сегодня
1 9394
ILR

Тут даже Шапша бессилен - погода не позволит понаблюдать.🤕

...
Общество
Калужане смогут наблюдать метеорный поток Леониды
22:57 15.11
2 2204
Сплин

Зачем же так в открытую-то? Надо было сказать, что деревья больны, эти вырубим, новые потом как-нибудь посадим, а пока вот вам парковочка. Рабочая же схема.

...
Благоустройство
В Калуге аллею начали вырубать для организации парковки
21:47 15.11
9 15536
Александр Митюрников

Наши люди на (такси) на своей машине😞 в булочною ездят.

...
Общество
В Калуге взлетели цены на такси
20:51 15.11
3 5876
jumper

ДА ... ВЫ...ЧТО... ? В четверг в мало-спрос 200, а в пятницу в ПИК в 600 ? Возмутительно!, наказать!, отнять лицензию!, девушке назначьте прослушать курс введение в капитализм!

...
Общество
В Калуге взлетели цены на такси
20:09 15.11
3 5876
ajax

Диаспора отмажет... Вышлют на родину, а там - отпустят...

...
Криминал
Мигранта-убийцу нашли в больнице Калуги
19:09 15.11
1 4476
ajax

Молодцы, парни!

...
Спорт
Калужские волейболисты завоевали путевку в полуфинал первенства ЦФО
18:57 15.11
1 882
Неместный..

Там понятно всё. Теперь на Тарутинскую можно с двух полос налево поворачивать с Зерновой. А вот с Путейской убрали, теперь там в одну полосу и собирается пробка.

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяется схема движения на перекрестке улиц Тарутинской и Зерновой
16:48 15.11
2 11106
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9zVS9yaFFqM3JJd3ZCSThXc0k1MUE9PSIsInZhbHVlIjoiaFFiSkgxRjNQbzB3bEtBQUZnQ2ZLT1RzbFJsc1ptTGQvV21pV21oUy9EVzNxKzBLdHAxV0xvWE9oWGVJTDg3UVQ2ZnlmV2NwdEZnVWlUdW8vUHRqL2lQaitONGJpUlQ1N1J3cTByT2VHbUlwZC9iS2RRMmRWZHpoeDdiVHRHVVd5NUw4YkNJVGl6V2ZQNFo4c3dIeC92MHlZMkRXK3dROTVBVmpEbUZzd1psL3hCVnh6UEJ6RnduZ0Y0TFQwemRuYkNvQXRIeGtVTk5qeHV0Y3R3b2VoNjM3L3gzeW5pZG8wdzhQZFhUcUM2eUdSVFo4RWtTZy9jdklSekE1ekd6MUJadzY3OUpybENZZVJ0d3J2Z1VGMnA1SlNZa1FrOHRwcmJ4aWlWMUVhb1NPNnY4VU9zTnJBT3F0R1lDMEovcHBIRy9LNWpGakFBZSs4R1pGM0tpbjFnWFd0R3JDV0hHQjVZeWlDcFUrMFJyaVRYbk95bnlYYlhNL3FWL3kwYUF4WG0wTzBnK3g2OThwcmRuUzhsK2dlRG5PdThhTW1xV204TGpxcUtMTGhrM3d0Sk8rUXFRYkVVTlhNRkczMEpabVlBaExvQkRLT1pCVVZrblZFYTZibGEvalFySCtBeWM5WElBeDJHUkJpQzBsTEZLV09sWXV1eExOUFAzdm83dHBJQ3gvMGQ5UGl1aVZ2TDR3UmE0eDNFZHZTQk8zNElqc0xvUFZycXIrMEw2amFHQ2JyRVRRaFFPVGRNd21ERVdSQjdhaThkN3gwVzZwbXJHQktDV0hKWldjMVdyaU9KRFVoWnVYNW1Yc0E3ZDlwdVBwTjcvcGZXVlQzK3p5NEVMViIsIm1hYyI6IjZlYWZhNDQ2ZTA2NmM5ODQwOWI4ZjdmOGNlNjViMTQ3NjlhOWRiZmU4OTc5YzU3MzcwNTA3NWNiODQwNmEyYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImxaNktUZUp0MmxXWDlVN3piTURWMFE9PSIsInZhbHVlIjoiLzJnZW54R01UcjZ6YVVFYklUZytLOHVEYTdqa1Y3WThJZVFDaEpVaE1hS2xnWHdDekdLTzdPL2Jva2dzd29zWG13T0tjcjdRRDY4dlNiaXUxRnZEVEVmT2pobkJEMUhLM0d6NnVTeEEzYW5EOWgvUHRmV0Q5SGdOTktFclFsektMSmJlcTJoZUtMN0hKWCtNZmJOSEc1K3p5eWloT2taVzJ4NHB5dU9yMWVzZGVEZFZGT0FMRFVXNnB3eFJUMWxFRkNaY1ZpdEQ1QTFLamtNSHJaVHlKeEZobEo3L25teG0zWmo3aUNEYkVXSDBtRGEwcFNqamlwWkRKWVpJOWJVTkF0SmRtWkxrUkRkMEloditRYVYrdWpwbGNZd3JQczJCbkl3YWQ5NkJ4VkxIclhqalNKUHNRcFVka3Z6WmV3MDU2cmhFUndKQ0orNzF6UDFRVHdFMVpXZ1E3ZSsweXdlaXU3UUxCR3ZnV0IvV2I3aUZ4N1ZnczVOZHcwOE1yZHlMcnpNbTZSWXVpdG5HeHZUR1JaQkpCYzBCWlB3T3A2M1ZpSmlNNVFEdVErcndlQXh1cStUMVQ0NzNWYjk5eG44eCIsIm1hYyI6Ijg0ZmIzOGUzZTJhOTNjNWE2ZGU5OTlkZmU5OTEyZTJkOWNkM2U2ZDZjMTdlMzM2ZDQ0MjRjMDIyMjk5NTNiNGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+