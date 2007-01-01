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Происшествия

Мину обнаружили в центре Тарусы

Вечером в пятницу, 15 ноября, ее нашли во время ремонтных работ на одном из коммерческих объектов.
Дмитрий Ивьев
11:22 сегодня
0 564
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- 50-миллиметровый миномётный немецкий снаряд стал неприятным сюрпризом для рабочих, которые не растерялись и приняли единственное верное решение - позвонили на номер 112, - заявил глава администрации района Михаил Голубев.

Сейчас ожидается приезд сапёрной группы МЧС.

- Жителям ничего не угрожает, - подчеркнул Голубев.

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