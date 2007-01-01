564

Мину обнаружили в центре Тарусы

Дмитрий Ивьев

Вечером в пятницу, 15 ноября, ее нашли во время ремонтных работ на одном из коммерческих объектов.

Дмитрий Ивьев 564 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники