Мину обнаружили в центре Тарусы
Вечером в пятницу, 15 ноября, ее нашли во время ремонтных работ на одном из коммерческих объектов.
- 50-миллиметровый миномётный немецкий снаряд стал неприятным сюрпризом для рабочих, которые не растерялись и приняли единственное верное решение - позвонили на номер 112, - заявил глава администрации района Михаил Голубев.
Сейчас ожидается приезд сапёрной группы МЧС.
- Жителям ничего не угрожает, - подчеркнул Голубев.
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