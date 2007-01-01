Силовики закончили работу на месте взрыва беспилотника в Калужской области
Днем в субботу, 16 ноября, ситуацию прокомментировал глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов.
- Жители могут возвращаться домой, - заявил он. - Строители и коммунальные службы приступают к ликвидации последствий. Первым делом будет восстановлен тепловой контур. В кратчайшие сроки восстановим остекление в доме.
Напомним, взрыв в Людиново произошел рано утром 16 ноября.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял о поврежденных окнах и автомобилях.
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