Силовики закончили работу на месте взрыва беспилотника в Калужской области

Днем в субботу, 16 ноября, ситуацию прокомментировал глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов.

- Жители могут возвращаться домой, - заявил он. - Строители и коммунальные службы приступают к ликвидации последствий. Первым делом будет восстановлен тепловой контур. В кратчайшие сроки восстановим остекление в доме.

Напомним, взрыв в Людиново произошел рано утром 16 ноября.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял о поврежденных окнах и автомобилях.